УралТурГрупп

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Основные условия: ✅ Сроки проведения программы: с 00:01 25 августа 2022 г. по 23:59 10 сентября 2022 г. (сроки оплаты путешествия‼) ✅ Сроки путешествия: с 1 октября 2022 г. и вернуться не позднее 23:59 25 декабря 2022 г., В речной/морской или железнодорожный круиз можно отправиться с 1 сентября 2022 г. и вернуться не позднее 23:59 25 декабря 2022 г. ✅ Условия начисления возврата (кэшбэка): размер возврата денежных средств на карту составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию ✅ Минимальная стоимость туристической услуги (тура) – не ограничено ✅ Период проживания должен составлять не менее 3 ночей (4 дней) ✅ Максимальная продолжительность путешествия не ограничена ✅ Возможна оплата по своей карте за третьих лиц ✅ Возможна оплата нескольких туров по одной карте ✅ Оплата за тур должна быть – 100% ✅ По программе можно оплатить путевки в санатории, отели, пансионаты по всей России, также автобусные туры, экскурсионные туры, и др. ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ СПИСКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЕЗДА, КРОМЕ ТОГО, ОН МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ, ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ, КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ, ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЕВКИ И ПЕРЕД ЗАЕЗДОМ.